Тренер вратарей Клемен Мохорич вернулся в «Металлург» Мг после сезона в ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с тренером вратарей Клеменом Мохоричем. Соглашение со словенским специалистом рассчитано до конца сезона 2027/2028.

«Думаю, болельщикам «Металлурга» не надо рассказывать, кто такой Клемен Мохорич – один из сильнейших тренеров в КХЛ по работе с вратарями. За время прошлой своей работы в нашей команде он показал себя как классный наставник, помогал опытным вратарям развиваться, а молодым – прогрессировать. Их связка с Александром Суднициным приложила руку к Кубку Гагарина 2024. Спустя сезон вне магнитогорского хоккея, Клемен возвращается и будет продолжать выводить наших голкиперов на новый уровень. Также он будет тесно взаимодействовать с Василием Кошечкиным, в обязанности которого входит построение вратарской вертикали клуба. На троих у Александра, Василия и Клемена колоссальный опыт, и мы верим, что эта связка специалистов сделает магнитогорских голкиперов ещё надёжнее, увереннее в себе и профессиональнее», — приводит слова спортивного директора «Металлурга» Евгения Бирюкова пресс-служба магнитогорского клуба.

Клемен Мохорич начал работать в КХЛ а тренерском штабе хоратского «Медвешчака в сезоне-2013/2014, в 2017-м работал в «Адмирале», а в 2018-м – тренером в «Торпедо». В «Металлурге» словенский тренер работал с 2020 по 2024 годы, став серебряным призёром чемпионата КХЛ 2022-го года и обладателем Кубка Гагарина — 2024, затем на сезон перейдя на работу в ЦСКА.