Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Установлена личность гражданина, нанёсшего надписи на мемориале ХК «Локомотив»

Установлена личность гражданина, нанёсшего надписи на мемориале ХК «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщила об установлении личности гражданина, нанёсшего надписи на мемориал в память погибшей хоккейной команды «Локомотив».

«Оперативниками полиции Ярославского района совместно с коллегами из Костромской области установлен и задержан гражданин 1987 г. р.: по словам задержанного, он намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую «важную» информацию», — написано в сообщении пресс-службы УМВД России по Ярославской области.

Ранее в ОМВД России «Ярославский» было зарегистрировано заявление представителя администрации Туношенского сельского поселения о том, что ночью 7 июня неизвестный нанёс надписи на мемориал в память погибшей хоккейной команды «Локомотив» в с. Туношна.

Материалы по теме
«Это было искренне». Никитин — о посещении «Локомотивом» мемориала погибшей команде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android