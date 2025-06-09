Установлена личность гражданина, нанёсшего надписи на мемориале ХК «Локомотив»

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщила об установлении личности гражданина, нанёсшего надписи на мемориал в память погибшей хоккейной команды «Локомотив».

«Оперативниками полиции Ярославского района совместно с коллегами из Костромской области установлен и задержан гражданин 1987 г. р.: по словам задержанного, он намеренно сделал надписи на мемориале, чтобы донести до общественности некую «важную» информацию», — написано в сообщении пресс-службы УМВД России по Ярославской области.

Ранее в ОМВД России «Ярославский» было зарегистрировано заявление представителя администрации Туношенского сельского поселения о том, что ночью 7 июня неизвестный нанёс надписи на мемориал в память погибшей хоккейной команды «Локомотив» в с. Туношна.