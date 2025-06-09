«Я бы не сказал, что дело в налогах». Сергачёв — об успехах клубов из штата Флорида в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» защитник Михаил Сергачёв поделился мнением об успехах команд из штата Флорида в последних сезонах НХЛ.

— В чём секрет штата Флорида, что уже шестой год подряд команда оттуда выходит в финал Кубка Стэнли? Сначала три года подряд это была «Тампа», а теперь — «Флорида».

— На самом деле, мне кажется, дело случая. Потому что это комплексная вещь. Должен быть сильный генменеджер, который найдёт правильного тренера и подберёт топ‑состав. Это должен быть хороший симбиоз.

— А помогает то, что налоги во Флориде ниже? Вот и получается собрать состав сильнее.

— Я бы так не сказал. Вот в Далласе тоже невысокие налоги. Не очень большие налоги в Юте или в Аризоне. Так что Флорида в этом смысле не уникальна. Считаю, всё зависит от владельца клуба, от генерального менеджера, чтобы вся система работала как надо. Так получилось, что сначала «Тампа» стала таким клубом, а потом и «Пантерз», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».

Клуб «Тампа-Бэй» в 2020-2022 годах трижды доходил до финала Кубка Стэнли и два раза выиграл трофей. «Флорида» в этом сезоне третий год подряд стала финалистом плей-офф НХЛ, а в прошлом году завоевала Кубок Стэнли.