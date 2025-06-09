«Это для прессы он угрюмый и закрытый». Михаил Сергачёв охарактеризовал Никиту Кучерова

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказался о розыгрыше своего бывшего одноклубника по «Тампа-Бэй Лайтнинг» форварда Никиты Кучерова, которому вручили приз «Тед Линдсей Эворд» в офисе клуба.

— Вас развеселило, как в Тампе разыграли Кучерова, вручив ему в офисе «Тед Линдсей Эворд» приз самому ценному игроку НХЛ по версии самих хоккеистов?

— Было весело, конечно. Неожиданный пранк. Обычно ведь индивидуальные призы НХЛ вручают на церемонии в Лас‑Вегасе. Но разыграть Никиту можно. Вообще Куч — классный парень, очень весёлый. Может, для прессы он кажется закрытым и угрюмым. Но по жизни он — свойский и классный пацан.

— А ему дадут «Харт Трофи», ещё один приз MVP?

— Я надеюсь, что да. Он заслужил, — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Кучеров провёл 78 матчей и набрал 121 (37 +84) очко, стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Ранее российский форвард получил «Тед Линдсей Эворд» в 2019 году.