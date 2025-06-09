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Пол Морис оценил игру Брэда Маршана после перехода во «Флориду»

Пол Морис оценил игру Брэда Маршана после перехода во «Флориду»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о работе с Брэдом Маршаном после перехода канадского форварда из «Бостон Брюинз».

«Он исключительный человек. Мне действительно понравилось работать с ним», — приводит слова Мориса The Score.

«Пантеры» приобрели Маршана у «Бостона» в текущем сезоне в результате обмена на условный выбор во втором раунде драфта в 2027 году. 37-летний форвард забросил две шайбы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном», один из голов был забит в овертайме и принёс победу «пантерам». Всего в текущем плей-офф на счету хоккеиста 17 (7+10) очков в 19 играх.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня мск и начнётся в 3:00.

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