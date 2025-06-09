Дерек Барак подпишет однолетний контракт с «Металлургом»
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Американский нападающий Дерек Барак подпишет однолетний контракт с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Барак выступает в Континентальной хоккейной лиге последние два сезона. Он перешёл в балашихинский «Витязь» в 2023 году из финского клуба «Яссят». В прошедшем сезоне 30-летний форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 21 шайбу и сделал 22 результативные передачи.
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