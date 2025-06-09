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«У них пять человек — и у нас». Кудашов рассказал, из какого вида спорта перенимает опыт

«У них пять человек — и у нас». Кудашов рассказал, из какого вида спорта перенимает опыт
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, перенимает ли он что-то для себя у футбольных команд.

«Нет, такого активного пересечения, как у Ларионова с футболом, нет. Хотя есть. Да простит меня Михаил Викторович (Лихачёв, заслуженный тренер России по пляжному футболу. — Прим. «Чемпионата»). Потому что мы с пляжным футболом активно общаемся. Обсуждаем часто игровые схемы, поскольку там пять человек — у нас пять. Но у них пять, если вратарь сюда подходит. Получается пять на четыре, как большинство. Он смотрит, как у нас большинство разыгрывается. Мы спрашиваем какие-то моменты, футбол обсуждаем. Лихачёв — трёхкратный чемпион мира, не знаю, почему его нет наверху, в тренерском цехе, он сильный специалист. В плане функционала, в плане отношений с игроками, потому что моральная атмосфера в команде у него всегда сумасшедшая. Возможно, за счёт этого они и выигрывают», — рассказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

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