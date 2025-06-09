Покинувший ЦСКА Классон склоняется к переходу в московское «Динамо» или «Спартак»

Шведский защитник Фредрик Классон, выступавший в сезоне-2024/2025 за ХК ЦСКА, может перейти в московское «Динамо» или «Спартак». В ближайшее 32-летний хоккеист примет окончательное решение.

Классон перешёл ЦСКА перед сезоном-2022/2023. В общей сложности он сыграл за московских армейцев 226 матчей, набрал 46 (8+38) очков и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году. В прошедшем сезоне на счету шведского хоккеиста 73 матча за ЦСКА (с учётом плей-офф), 1 гол и 14 результативных передач.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщала, что армейский клуб по истечении срока действия контрактов покинули вратарь Павел Хомченко, защитники Фредрик Классон и Кристиан Ярош, нападающие Станислав Галиев и Рурк Шартье.