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Покинувший ЦСКА Классон склоняется к переходу в московское «Динамо» или «Спартак»

Покинувший ЦСКА Классон склоняется к переходу в московское «Динамо» или «Спартак»
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Шведский защитник Фредрик Классон, выступавший в сезоне-2024/2025 за ХК ЦСКА, может перейти в московское «Динамо» или «Спартак». В ближайшее 32-летний хоккеист примет окончательное решение.

Классон перешёл ЦСКА перед сезоном-2022/2023. В общей сложности он сыграл за московских армейцев 226 матчей, набрал 46 (8+38) очков и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году. В прошедшем сезоне на счету шведского хоккеиста 73 матча за ЦСКА (с учётом плей-офф), 1 гол и 14 результативных передач.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщала, что армейский клуб по истечении срока действия контрактов покинули вратарь Павел Хомченко, защитники Фредрик Классон и Кристиан Ярош, нападающие Станислав Галиев и Рурк Шартье.

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