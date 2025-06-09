«Флорида» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция 3-го матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00

В ночь на 10 июня на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) состоится третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 3:00 мск.

Счёт в серии равный — 1-1.

Отметим, что команды встречаются в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги второй год подряд. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 победу в семи матчах одержала «Флорида» со счётом 4-3.

Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Эдмонтон» одолел «Даллас Старз» (4-1). «Флорида» в 1/2 финала Кубка Стэнли была сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).