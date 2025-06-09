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Грир вернулся в состав «Флориды» перед третьим матчем с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли

Грир вернулся в состав «Флориды» перед третьим матчем с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли
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Нападающий «Флориды Пантерз» Эй Джей Грир сможет выйти на лёд в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает Sportsnet со слов главного тренера «пантер» Пола Мориса.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Грир займёт место шведского форварда Йеспера Боквиста в четвёртом звене.

28-летний Грир проведёт свою первую игру в финале Кубка Стэнли — 2025. Он сыграл в 12 матчах плей-офф за «Пантерз», забив два гола и сделав одну результативную передачу. Он пропустил четвёртую игру против «Каролина Харрикейнз» из-за травмы, но вернулся в пятом матче серии. Однако в первых двух играх финала его заменил Боквист.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня мск и начнётся в 3:00.

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