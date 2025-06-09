Чемпион мира — 2025 Зив Буйум: горжусь тем, что я еврей

Американский защитник «Миннесоты Уайлд», чемпион мира Зив Буйум рассказал о своём израильском происхождении. Считается, что он — первый игрок НХЛ, родившийся в семье израильтян.

«Мне очень повезло, что у меня такие родители. Я безмерно благодарен людям, которые меня окружают. Думаю, что мои родители в Израиле выросли совсем другими, и у них всё сложилось довольно хорошо. Они просто позволяли нам быть самими собой и самим решать, кто мы такие. Они никогда ни на что не давили, кроме школы, в которую мы должны были ходить. Я горжусь тем, что я еврей», — приводит слова Буйума The Hockey News.

19-летний Бийум в этом году стал чемпионом мира в составе сборной США. Он сыграл восемь матчей за национальную сборную, забил один гол и отдал три результативные передачи. В НХЛ он провёл четыре игры за «Миннесоту» (все — в Кубке Стэнли), сделав один ассист. После того, как Буйум вышел на лёд в составе «Уайлд» 20 апреля 2025 года в матче плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найт», он стал девятым игроком в истории, прошедшим путь от студенческого хоккея до плей-офф Кубка Стэнли.