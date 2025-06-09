18-летний Иван Рябкин вошёл в топ-25 рейтинга драфта НХЛ-2025 по версии The Hockey News

18-летний российский нападающий Иван Рябкин занял 22-е место в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2025 по версии The Hockey News.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Мэтью Шефер, «Эри» (OHL).

2. Майкл Миса, «Сагино» (OHL).

3. Портер Мартоне, «Брэмптон» (OHL).

4. Антон Фронделл, «Юргорден» (Швеция).

5. Джеймс Хейгенс, Бостонский колледж (NCAA).

Напомним, 31 декабря прошлого года Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке, после чего выступал за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL), где провёл 25 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 44 (26+18) очков.