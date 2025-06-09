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Кирилл Капризов показал фото с отдыха на родине в Сибири

Кирилл Капризов показал фото с отдыха на родине в Сибири
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился фотографией с отдыха в Сибири. Российский форвард расположился у костра в окружении большой компании на фоне живописной местности.

Фото: Из личного архива Кирилла Капризова

Капризов — воспитанник новокузнецкого хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе местного «Металлурга» в 2014 году. В следующем сезоне был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта под общим 135-м номером, олимпийский чемпион Игр-2018, обладатель Кубка Гагарина (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), обладатель приза «Колдер Трофи» (2021) лучшему новичку сезона в НХЛ.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.

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