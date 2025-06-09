Вячеслав Быков отреагировал на назначение Игоря Захаркина советником гендиректора в СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Игоря Захаркина на пост советника генерального директора санкт-петербургского СКА.

«Я порадовался за Игоря, это мой старый друг, мы много работали вместе. Думаю, его пригласили не просто так, значит, клуб нуждается в нём. Уверен, его знания и опыт помогут клубу», — приводит слова Быкова ТАСС.

В 2004-м Захаркин вошёл в тренерский штаб Вячеслава Быкова в ЦСКА. В августе 2006-го вместе с Быковым он начал совмещать работу в ЦСКА со сборной России. Национальная команда под их руководством дважды выиграла чемпионат мира (2008 и 2009) и один раз стала серебряным призёром турнира (2011). В 2009-м Быков и Захаркин ушли из ЦСКА и продолжили совмещать работу в сборной России уже с «Салаватом Юлаевым». При новом тренерском штабе уфимцы в первом сезоне взяли бронзу чемпионата России, а во втором выиграли пока единственный в истории клуба Кубок Гагарина.