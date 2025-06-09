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Защитник «Локомотива» Богдан Киселевич покормил коня морковью из Кубка Гагарина

Защитник «Локомотива» Богдан Киселевич покормил коня морковью из Кубка Гагарина
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Защитник ярославского «Локомотива» Богдан Киселевич привёз завоёванный Кубок Гагарина на малую родину в Череповец. Хоккеист наполнил сосуд морковью и покормил коня.

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

«Сегодня Кубок путешествует вместе с Богданом Киселевичем. Защитник привёз его на малую Родину — в Череповец. Из кубка уже полакомились морковкой — ведь Богдан с семьёй заехал в конный клуб, где проводится иппотерапия для детей.

Перед поездкой в Череповец Богдан Киселевич побывал с трофеем в двух детских домах Переславля-Залесского и в местном спортивном клубе при ледовом дворце», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

35-летний Киселевич по ходу прошедшего сезона перешёл в «Локомотив» из «Нефтехимика». Он принял участие в 12 матчах за ярославский клуб, в которых отметился тремя результативными передачами.

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