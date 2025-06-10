«Тампа-Бэй» подписал новый трёхлетний контракт с 22-летним канадским форвардом

Канадский нападающий Джек Финли подписал новый контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на три года и является гибридным. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского клуба.

По информации источника, в первом сезоне договор будет двусторонним, во втором и третьем – односторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 775 тыс.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 22-летний Финли провёл один матч за «Лайтнинг», дебютировав в лиге. В АХЛ на его счету 14 заброшенных шайб и столько же результативных передач очков в 40 играх за «Сиракьюз» (фарм-клуб «Тампы») в регулярном чемпионате.