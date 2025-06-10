38-летний форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ

38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге во время мероприятия для болельщиков в Вашингтон-Харбор в Джорджтауне.

Это событие ознаменовало годовщину памятного случая, когда Оши и его товарищи по команде отпраздновали, искупавшись в фонтанах в том же самом месте всего через два дня после победы в Кубке Стэнли 7 июня 2018 года.

Отметим, во время церемонии «Кэпиталз» и Monumental Sports & Entertainment Foundation вручили Оши пожертвование в размере $ 10 тыс. в Фонд по исследованию лекарств от болезни Альцгеймера в знак признания карьеры Оши и в честь его отца Тима Оши (скончался в 2021 года от данной болезни — Прим. «Чемпионата»).

Американский хоккеист провёл суммарно 16 сезонов за два клуба НХЛ «Вашингтон» и «Сент-Луис Блюз». За это время он набрал 695 очков, забив 302 гола и отдав 393 результативные передачи в 1010 матчах. Оши является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.