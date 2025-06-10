НХЛ отреагировала на объявление Ти Джея Оши о завершении карьеры

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала пост по случаю объявления 38-летнего американского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши о завершении карьеры.

«После 1010 матчей в регулярном чемпионате и победы в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры. Поздравляем с отличной карьерой!» — написала пресс-служба лиги.

Оши провёл 16 сезонов в НХЛ, представляя два клуба: «Вашингтон» и «Сент-Луис Блюз». За это время он сыграл в 1010 матчах, набрав 695 очков: 302 гола и 393 результативные передачи. В 2018 году американец стал обладателем Кубка Стэнли со столичной командой.