«Это трудно объяснить». Овечкин – на вопрос о памятных вещах после рекордной шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о памятных вещах, которые он сохранил после рекордной шайбы в НХЛ.

«Это трудно объяснить, но, думаю, главное — это воспоминание о том, как всё произошло. Увидеть Уэйна Гретцки на льду, его жену, мою жену, маму, детей и всю семью. Это был особенный момент», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.