«Сент-Луис» обратился к Оши по случаю его завершения карьеры

Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» опубликовала пост после информации об объявлении американского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши о завершении карьеры.

«Всё это время было много улыбок и приятных воспоминаний, Ти Джей Оши! Семь сезонов в «Сент-Луисе» и 16 в НХЛ. Поздравляю с отличной карьерой и желаю приятного завершения карьеры, Оши!» — написала пресс-служба американской команды в соцсети X (ранее Twitter).

Оши 38 лет. Он провёл 16 сезонов в НХЛ, сыграв в 1010 встречах за два американских клуба: «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». Всего за карьеру в регулярках у Ти Джея 302 гола и 393 результативные передачи (695 очков). Американский нападающий является обладателем Кубка Стэнли со столичной командой.