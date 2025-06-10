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«Вашингтон» опубликовал пост с обращением к завершившему карьеру 38-летнему Ти Джею Оши

«Вашингтон» опубликовал пост с обращением к завершившему карьеру 38-летнему Ти Джею Оши
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» выложила пост после объявления американского нападающего Ти Джея Оши о завершении карьеры. Напомним, 38-летний хоккеист девять сезонов выступал за столичную команду, выиграв Кубок Стэнли в 2018 году.

«Вы оставили неизгладимый след в этой франшизе и её городе, и мы очень благодарны за то, что были частью вашего путешествия в НХЛ. Спасибо, Ти Джей Оши!», — написала пресс-служба столичной команды в соцсети X (ранее Twitter).

Оши провёл в регулярном чемпионате НХЛ 1010 матчей, выступая за «Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз». В его активе 302 заброшенных шайбы и 393 результативные передачи, что в сумме составляет 695 очков. В плей-офф он сыграл 106 встреч и набрал 69 очков.

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