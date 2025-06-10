Владелец «Вашингтона» сделал заявление после объявления о завершении карьеры Ти Джея Оши

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выложил на своей странице в соцсетях трогательное заявление по случаю объявления 38-летнего американского форварда столичной командой Ти Джея Оши.

«После почти десятилетнего сотрудничества с «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прощается с игрой, оставляя после себя незабываемое наследие. С момента прибытия в Вашингтон в 2015 году Ти Джей быстро завоевал сердца наших болельщиков, товарищей по команде и тренеров своей непоколебимой приверженностью делу как на льду, так и вне его. Его ключевая роль в завоевании нашей первой победы в Кубке Стэнли закрепила его место в истории франшизы и статус настоящей иконы.

За пределами НХЛ Ти Джей вписал своё имя в историю хоккея благодаря героическому результату в серии буллитов на зимних Олимпийских играх 2014 года. Вне льда его путь определяла семья – отец был для него путеводной звездой, и, несмотря на то, что он боролся с последствиями болезни Альцгеймера, «Тренер» был рядом и стал свидетелем того, как Ти Джей поднял Кубок Стэнли. После смерти отца Ти Джей почтил его память эффектным хет-триком в матче против «Рейнджерс»… Момент, который я никогда не забуду.

Наследие Ти Джея Оши как яростного конкурента, лидера, которым восхищаются, и искреннего товарища по команде навсегда останется в истории «Кэпиталз». Спасибо тебе, Ти Джей, за всё, что ты дал нам на протяжении своей легендарной карьеры», — написал Леонсис на своей странице в соцсетях.

Оши выступал за «Кэпиталз» с 2015 года. За это время он взял с клубом Кубок Стэнли. Ранее в НХЛ он также играл в составе «Сент-Луис Блюз». Всего за карьеру в регулярках Ти Джей набрал 695 очков в 1010 матчах.