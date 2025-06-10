Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до шести матчей

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до шести матчей
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе на льду арены «Амерант Банк Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Для российского голкипера хозяев Сергея Бобровского этот матч стал 114-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1-й период
1 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56    

Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли, до шести матчей. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.

На момент написания новости идёт начало первого периода, счёт встречи 1:0 в пользу «Флориды».

Материалы по теме
«Флорида» — «Эдмонтон», третий матч. Не выгребет даже Бобровский
«Флорида» — «Эдмонтон», третий матч. Не выгребет даже Бобровский
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android