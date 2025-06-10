Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до шести матчей
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В эти минуты в Санрайзе на льду арены «Амерант Банк Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Для российского голкипера хозяев Сергея Бобровского этот матч стал 114-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1-й период
1 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56
Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли, до шести матчей. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.
На момент написания новости идёт начало первого периода, счёт встречи 1:0 в пользу «Флориды».
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