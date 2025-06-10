Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до шести матчей

В эти минуты в Санрайзе на льду арены «Амерант Банк Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Для российского голкипера хозяев Сергея Бобровского этот матч стал 114-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли, до шести матчей. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.

На момент написания новости идёт начало первого периода, счёт встречи 1:0 в пользу «Флориды».