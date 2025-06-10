Маршан побил рекорд Маховлича 52-летней давности в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Флориды». Единственную на данный момент шайбу забросил Брэд Маршан. 37-летний Маршан самым возрастным игроком, забившим гол в первых трёх матчах финала Кубка Стэнли, побив рекорд, ранее принадлежавший 35-летнему Франку Маховличу (3 матча в 1973 году за «Монреаль Канадиенс»), сообщает официальный сайт лиги.

На данный момент счёт в серии 1-1.

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Флорида» в серии обыграла «Каролину Харрикейнз», а «Эдмонтон» прошёл «Даллас Старз».