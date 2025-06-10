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36-летний Бобровский в шаге от выхода на 15-е место среди вратарей по числу игр в КС

36-летний Бобровский в шаге от выхода на 15-е место среди вратарей по числу игр в КС
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в американском Санрайзе на льду «Амерант Банк Арена». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
2 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)    

Данная игра для Бобровского стала 114-й за карьеру в Кубках Стэнли. Благодаря сегодняшнему появлению в воротах российский голкипер сохранил 16-ю строчку в истории североамериканской лиги по матчам в плей-офф среди вратарей. Сегодня Бобровский приблизился к показателю Гленна Холла (115), являющегося ближайшей целью россиянина.

Рекорд по числу матчей в плей-офф НХЛ среди вратарей принадлежит Патрику Руа, который сыграл 247 игр. Второе и третье места занимают Мартин Бродо с 205 матчами и Марк-Андре Флёри, имеющий 170 игр на своем счету. Пятёрку лучших завершает Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).

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