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Тренер «Вашингтона» раскрыл, что сохранил с матча, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки

Тренер «Вашингтона» раскрыл, что сохранил с матча, в котором Овечкин побил рекорд Гретцки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что сохранил после матча, в котором российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Российский форвард установил рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

«Хотел шайбу, но не досталось. Но у меня есть карточка матча и протокол. Наверное, что-нибудь с ними сделаю», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

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