Форвард «Вашингтона» Оши прокомментировал своё решение завершить карьеру

38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о своём решении завершить карьеру.

«Считаю, что это хорошее место (мероприятие для болельщиков в Вашингтон-Харбор в Джорджтауне. — Прим. «Чемпионата») и день для церемонии. Не могу выразить всю свою благодарность «Кэпиталз». Это ещё один пример того, как они поддерживают меня: устроить мою церемонию здесь и пригласить всех. Это сделало этот день действительно особенным.

На самом деле не задумывался о завершении карьеры даже до своей травмы спины. Но я понимал, как тяжело всей команде из-за того, через что мне пришлось пройти. Говорить об этом вслух на сцене с семьёй, организацией «Кэпиталз», товарищами по команде и близкими друзьями… это очень эмоционально.

Первым делом отдаю должное своим товарищам по команде, потому что без них я бы не смог добиться таких результатов. Я всегда думал, что играю для своих товарищей, тренеров, семьи и болельщиков. Я редко задумывался о своих индивидуальных успехах. Для меня большая честь, что меня запомнят как «воина» — это была моя цель, это был мой стиль игры», — приводит слова Оши MSN.

Ти Джей Оши пропустил минувший сезон из-за травмы спины. Форвард выступал за «Вашингтон» с 2015 года. До перехода в стан столичной команды американец играл за «Сент-Луис Блюз». Всего в регулярках НХЛ Оши набрал 695 (302+393) очков в 1010 матчах. В Кубке Стэнли у Ти Джея 69 (34+35) очков в 106 матчах.