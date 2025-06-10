Маршан покорил достижение Ларионова и Рекки в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу «Флориды». Оду из шайб забросил Брэд Маршан. Маршан стал игроком, у которого больше всего голов, забитых в одной финальной серии Кубка Стэнли в возрасте 37 лет и старше. На его счету четыре гола в трёх матчах с «Эдмонтоном».
Он побил рекорд, который ранее принадлежал Игорю Ларионову (3 гола в 2002 году в серии с «Каролиной Харрикейнз») и Марку Рекки (3 гола в 2011 году в серии с «Ванкувер Кэнакс»), сообщает
StatsCentre в социальной сети X.
На данный момент счёт в серии 1-1.
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