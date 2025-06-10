Маршан покорил достижение Ларионова и Рекки в Кубке Стэнли

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу «Флориды». Оду из шайб забросил Брэд Маршан. Маршан стал игроком, у которого больше всего голов, забитых в одной финальной серии Кубка Стэнли в возрасте 37 лет и старше. На его счету четыре гола в трёх матчах с «Эдмонтоном».

Он побил рекорд, который ранее принадлежал Игорю Ларионову (3 гола в 2002 году в серии с «Каролиной Харрикейнз») и Марку Рекки (3 гола в 2011 году в серии с «Ванкувер Кэнакс»), сообщает

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На данный момент счёт в серии 1-1.