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Илья Протас – о рекорде Овечкина: это сумасшествие, он единственный в своём роде

Илья Протас – о рекорде Овечкина: это сумасшествие, он единственный в своём роде
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Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас высказался о российском нападающем столичного клуба Александре Овечкине, который в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Это мурашки по коже. Это сумасшествие. Это невероятно. Особенно в этом году — 40 голов в 39 лет. Он единственный в своём роде. И ты понимаешь, что ты в одной организации с ним. Особенно для моего брата — быть в одной команде с ним и видеть, как он к этому шёл, сколько труда в это вложено… Это очень тяжело — забить столько голов. Он потрясающий игрок и капитан. Мы с семьёй были безумно счастливы за него. К сожалению, я не смотрел тот матч. Мы не могли это предсказать — у нас была поездка на бейсбольный матч в Детройте», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Овечкин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач.

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