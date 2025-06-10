Первый период третьего матча финала Кубка Стэнли завершился массовой дракой
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На последних секундах первого периода третьего матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Санрайзе на льду арены «Амерант Банк Арена», в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз», произошла массовая потасовка.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26
Финский нападающий «Флориды» Антон Лунделль пытался добить на пятачке шайбу, из-за чего ударил голкипера гостей Стюарта Скиннера клюшкой. За вратаря вступился канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, после чего завязалась массовая потасовка. Лунделль получил малый штраф за грубость.
На момент написания новости идёт второй период, счёт встречи 4:1 в пользу хозяев.
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