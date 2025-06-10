Первый период третьего матча финала Кубка Стэнли завершился массовой дракой

На последних секундах первого периода третьего матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Санрайзе на льду арены «Амерант Банк Арена», в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз», произошла массовая потасовка.

Финский нападающий «Флориды» Антон Лунделль пытался добить на пятачке шайбу, из-за чего ударил голкипера гостей Стюарта Скиннера клюшкой. За вратаря вступился канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, после чего завязалась массовая потасовка. Лунделль получил малый штраф за грубость.

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На момент написания новости идёт второй период, счёт встречи 4:1 в пользу хозяев.