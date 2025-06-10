Перри вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода хозяева впереди со счётом 4:1.

В этом матче принимает участие нападающий «Эдмонтона» Кори Перри. Для ветерана НХЛ сегодняшняя встреча стала 234-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на четвёртое место среди полевых игроков по матчам в плей-офф НХЛ. Перри превзошёл результат Скотта Стивенса (233) и догнал Клода Лемье (234).

Среди полевых хоккеистов больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей), Никлас Лидстрём (263 матча), Марк Мессье (236). Стоит заметить, что общий топ-3 по количеству матчей в плей-офф НХЛ замыкает голкипер Патрик Руа с 247 матчами.