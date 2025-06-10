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Перри вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков

Перри вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода хозяева впереди со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26    

В этом матче принимает участие нападающий «Эдмонтона» Кори Перри. Для ветерана НХЛ сегодняшняя встреча стала 234-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на четвёртое место среди полевых игроков по матчам в плей-офф НХЛ. Перри превзошёл результат Скотта Стивенса (233) и догнал Клода Лемье (234).

Среди полевых хоккеистов больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей), Никлас Лидстрём (263 матча), Марк Мессье (236). Стоит заметить, что общий топ-3 по количеству матчей в плей-офф НХЛ замыкает голкипер Патрик Руа с 247 матчами.

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