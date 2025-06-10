Маршан и Беннетт повторили редчайшее достижение в истории финалов плей-офф НХЛ

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода хозяева впереди со счётом 4:1.

В составе «пантер» заброшенными шайбами в том числе отметились Брэд Маршан и Сэм Беннетт. Оба канадских форварда на данный момент забивали в каждой из игр текущей финальной серии плей-офф НХЛ, благодаря чему повторили редчайшее достижение 44-летней давности.

Маршан и Беннетт стали лишь второй парой одноклубников в истории розыгрышей Кубков Стэнли, сумевшей забивать на протяжении как минимум трёх матчей со старта финала плей-офф. В 1981 году это сделали выступавшие за «Миннесоту Норт Старз» Стив Пэйн (4 матча) и Дино Сиссарелли (3 матча).