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Маршан и Беннетт повторили редчайшее достижение в истории финалов плей-офф НХЛ

Маршан и Беннетт повторили редчайшее достижение в истории финалов плей-офф НХЛ
Брэд Маршан
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода хозяева впереди со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)    

В составе «пантер» заброшенными шайбами в том числе отметились Брэд Маршан и Сэм Беннетт. Оба канадских форварда на данный момент забивали в каждой из игр текущей финальной серии плей-офф НХЛ, благодаря чему повторили редчайшее достижение 44-летней давности.

Маршан и Беннетт стали лишь второй парой одноклубников в истории розыгрышей Кубков Стэнли, сумевшей забивать на протяжении как минимум трёх матчей со старта финала плей-офф. В 1981 году это сделали выступавшие за «Миннесоту Норт Старз» Стив Пэйн (4 матча) и Дино Сиссарелли (3 матча).

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