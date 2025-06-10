Сэм Беннетт обновил рекорд игроков «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся голом во втором периоде третьего матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», обновил тем самым рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». На данный момент в игре третий период, счёт 5:1.

Шайба Беннетта стала для канадца 14-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм обновил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал ему же и был установлен во втором матче текущего розыгрыша соревнований.

Напомним, в рамках регулярки НХЛ в этом сезоне у канадца было 25 голов и 25 результативных передач в 76 матчах.

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