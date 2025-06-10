Сэм Беннетт обновил рекорд игроков «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся голом во втором периоде третьего матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», обновил тем самым рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». На данный момент в игре третий период, счёт 5:1.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26 5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)
Шайба Беннетта стала для канадца 14-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм обновил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал ему же и был установлен во втором матче текущего розыгрыша соревнований.
Напомним, в рамках регулярки НХЛ в этом сезоне у канадца было 25 голов и 25 результативных передач в 76 матчах.
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