Нейт Шмидт вплотную приблизился к повторению рекорда в истории финалов плей-офф НХЛ

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 5:1.
В составе «пантер» результативной передачей отметился Нейт Шмидт. Таким образом американский защитник продлил свою ассистентскую серию до трёх матчей со старта финальной серии. Благодаря этому Нейт стал всего восьмым игроком обороны в истории плей-офф НХЛ, кому удавалось отмечаться результативными передачами как минимум в трёх матчах подряд со старта финала Кубка Стэнли.
Рекорд принадлежит Стефану Перссону (1982), Денису Потвену (1982) и Брэду Стюарту (2008) — по четыре матча. Следом с тремя матчами располагается целая группа игроков, в которую сегодня вошёл и Шмидт. Также в ней находятся Бобби Орр (1970), Крэйг Хартсбург (1981), снова Потвен (1983), Пол Коффи (1987) и Робин Регер (2004).
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