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Нейт Шмидт вплотную приблизился к повторению рекорда в истории финалов плей-офф НХЛ

Нейт Шмидт вплотную приблизился к повторению рекорда в истории финалов плей-офф НХЛ
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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 5:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)    

В составе «пантер» результативной передачей отметился Нейт Шмидт. Таким образом американский защитник продлил свою ассистентскую серию до трёх матчей со старта финальной серии. Благодаря этому Нейт стал всего восьмым игроком обороны в истории плей-офф НХЛ, кому удавалось отмечаться результативными передачами как минимум в трёх матчах подряд со старта финала Кубка Стэнли.

Рекорд принадлежит Стефану Перссону (1982), Денису Потвену (1982) и Брэду Стюарту (2008) — по четыре матча. Следом с тремя матчами располагается целая группа игроков, в которую сегодня вошёл и Шмидт. Также в ней находятся Бобби Орр (1970), Крэйг Хартсбург (1981), снова Потвен (1983), Пол Коффи (1987) и Робин Регер (2004).

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