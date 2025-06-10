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Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили драку «пять на пять» в матче финала плей-офф НХЛ

Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили драку «пять на пять» в матче финала плей-офф НХЛ
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В концовке третьего матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» на площадке случилась массовая драка.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

В одном из эпизодов нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой сзади Сэма Беннетта, после чего на льду вспыхнуло массовое выяснение отношений, переросшее в драку «пять на пять». По итогам случившегося сразу шесть игроков обеих команд получили удаления различной продолжительности.

ВИДЕО

На момент написания новости до конца матча осталось четыре минуты. «Флорида» ведёт со счётом 6:1.

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