Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили драку «пять на пять» в матче финала плей-офф НХЛ

В концовке третьего матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» на площадке случилась массовая драка.

В одном из эпизодов нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой сзади Сэма Беннетта, после чего на льду вспыхнуло массовое выяснение отношений, переросшее в драку «пять на пять». По итогам случившегося сразу шесть игроков обеих команд получили удаления различной продолжительности.

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На момент написания новости до конца матча осталось четыре минуты. «Флорида» ведёт со счётом 6:1.

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