Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили драку «пять на пять» в матче финала плей-офф НХЛ
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В концовке третьего матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» на площадке случилась массовая драка.
НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56 2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp) 2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp) 3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00 4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26 5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp) 6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)
В одном из эпизодов нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой сзади Сэма Беннетта, после чего на льду вспыхнуло массовое выяснение отношений, переросшее в драку «пять на пять». По итогам случившегося сразу шесть игроков обеих команд получили удаления различной продолжительности.
На момент написания новости до конца матча осталось четыре минуты. «Флорида» ведёт со счётом 6:1.
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