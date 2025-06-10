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32 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон» и выйти вперёд в серии

32 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон» и выйти вперёд в серии
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад, а также Эван Родригес. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 32 спасения.

У гостей автором единственного гола стал Кори Перри.

Таким образом, благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 2-1. Следующая игра между командами состоится 13 июня. Начало — в 3:00 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь Кубка Стэнли-2025
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