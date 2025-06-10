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32 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон» и выйти вперёд в серии

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад, а также Эван Родригес. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 32 спасения.

У гостей автором единственного гола стал Кори Перри.

Таким образом, благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 2-1. Следующая игра между командами состоится 13 июня. Начало — в 3:00 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

