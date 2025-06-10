32 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон» и выйти вперёд в серии

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад, а также Эван Родригес. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 32 спасения.
У гостей автором единственного гола стал Кори Перри.
Таким образом, благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 2-1. Следующая игра между командами состоится 13 июня. Начало — в 3:00 мск.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 10 июня 2025
-
06:55
-
06:38
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:10
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:20
-
05:13
-
05:07
-
04:56
-
04:42
-
04:28
-
04:26
-
04:07
-
03:36
-
03:33
-
03:22
-
02:46
-
02:38
-
02:23
-
01:38
-
01:30
-
00:10
- 9 июня 2025
-
23:45
-
23:19
-
22:49
-
22:32
-
22:04
-
21:21
-
21:05
-
20:56
-
19:59