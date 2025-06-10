Сергей Бобровский вплотную приблизился к выходу на 17-е место по победам в Кубке Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 32 сейвами и одержал свою 59-ю победу в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему вплотную приблизился к выходу на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ, которое сейчас занимает Турк Брода (60).

Среди голкиперов вне Северной Америки Бобровский занимает четвёртое место, уступая Андрею Василевскому (67), Доминику Гашеку (65) и Хенрику Лундквисту (61).