Брэд Маршан стал автором уникального достижения в истории Кубка Стэнли всех времён

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1. На первой минуте встречи форвард хозяев Брэд Маршан отметился голом, вписав своё имя в историю.

Маршан также забил победный гол в овертайме во втором матче серии. Таким образом, он стал первым игроком в истории НХЛ, забившим гол в овертайме, а затем гол на первой минуте следующего матча финала Кубка Стэнли.

Всего же в текущем плей-офф НХЛ на счету Маршана восемь голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб.

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