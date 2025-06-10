«Флорида» и «Эдмонтон» набрали 140 минут штрафа в третьем матче финала Кубка Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.
В третьем периоде хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.
Сразу восемь хоккеистов завершили матч досрочно, получив дисциплинарные 10-минутные штрафы, которые отправляли их в раздевалку. У «Эдмонтона» подобным образом закончили матч защитники Дарнелл Нурс, Маттиас Экхольм и Джейк Уолман, а также форварды Трент Фредерик и Каспери Капанен. У «Флориды» такие штрафы получили форварды Сэм Беннетт, Эй Джей Грир и Джона Гаджович.
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