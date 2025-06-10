Картер Вераге повторил достижение Сергея Фёдорова в финалах Кубка Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

Автором победной шайбы в матче стал нападающий хозяев Картер Вераге. Канадский форвард стал всего шестым игроком за последние 30 лет, кому удалось как минимум трижды забивать победные голы в матчах финальных серий плей-офф НХЛ.

Лучший результат на этом временном интервале принадлежит Бретту Халлу (четыре победных шайбы). Следом располагается целая группа игроков, в которую входят Сергей Фёдоров, Джефф Картер, Петр Сикора, Адам Хенрик и Вераге (по три).