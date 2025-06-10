Пол Морис стал третьим тренером в истории НХЛ, одержавшим 1000+ побед в матчах лиги

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

Благодаря победе в сегодняшнем матче главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил исторический юбилей. Канадский специалист стал всего третьим тренером за всю историю НХЛ, кому удалось одержать 1000 побед в лиге.

Важно заметить, что в этой статистике учитывается сумма побед в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли. И ранее 1000+ побед в НХЛ одержали только Скотти Боумэн (1467) и Джоэль Кенневилль (1090).