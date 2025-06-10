Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Эдмонтон»

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

Все трое хоккеистов были выбраны из состава «Пантерз». Первой звездой стал канадский форвард Картер Вераге, записавший в свой актив гол и результативную передачу. Второй звездой стал нападающий Сэм Райнхарт, показавший такую же результативность.

Третья звезда — российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, совершивший по ходу встречи 32 спасения.

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