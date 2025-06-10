В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.
В третьем периоде хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени. Особо усердствовали игроки «Ойлерз», получившие 85 минут штрафа. Таким образом, «Эдмонтон» установил третий результат в истории по штрафу в матче финала Кубка Стэнли.
Рекорд для игр финальных серий был установлен в самом грубом матче за всю историю плей-офф НХЛ. В 1986 году «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз» в четвёртой игре финала на двоих набрали 176 минут штрафа. В том матче игроки «Канадиенс» набрали 90 минут штрафа (рекорд), а хоккеисты «Флэймз» 86 (второй результат).
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