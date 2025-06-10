Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сразу семь россиян вошли в топ-100 драфта НХЛ — 2025 по версии The Hockey News

Сразу семь россиян вошли в топ-100 драфта НХЛ — 2025 по версии The Hockey News
Комментарии

Издание The Hockey News составило cвой топ-100 драфта НХЛ — 2025.

В него вошли семь хоккеистов из России: Иван Рябкин («Маскигон», 22-е место), Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб, 49), Курбан Лиъматов (МХК «Динамо», 51), Алексей Медведев («Лондон Найтс», 58), Пётр Андреянов («Красная Армия», 60), Александр Жаровский («Толпар», 81) и Семён Фролов (МХК «Спартак», 92).

Возглавил список защитник Мэттью Шефер («Эри Оттерс»).

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.

Лучший снайпер в истории НХЛ

Материалы по теме
Расклад перед драфтом НХЛ — 2025. Первым уйдёт защитник, выбор русских придётся подождать?
Расклад перед драфтом НХЛ — 2025. Первым уйдёт защитник, выбор русских придётся подождать?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android