Сразу семь россиян вошли в топ-100 драфта НХЛ — 2025 по версии The Hockey News

Издание The Hockey News составило cвой топ-100 драфта НХЛ — 2025.

В него вошли семь хоккеистов из России: Иван Рябкин («Маскигон», 22-е место), Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб, 49), Курбан Лиъматов (МХК «Динамо», 51), Алексей Медведев («Лондон Найтс», 58), Пётр Андреянов («Красная Армия», 60), Александр Жаровский («Толпар», 81) и Семён Фролов (МХК «Спартак», 92).

Возглавил список защитник Мэттью Шефер («Эри Оттерс»).

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.

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