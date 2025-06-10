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«Эдмонтон» установил антирекорд в истории финалов НХЛ по числу попыток меньшинства за матч

«Эдмонтон» установил антирекорд в истории финалов НХЛ по числу попыток меньшинства за матч
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

В третьем периоде хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени. Особо усердствовали игроки «Ойлерз», получившие 85 минут штрафа. Таким образом, «Эдмонтон» установил третий результат в истории по штрафу в матче финала Кубка Стэнли.

В общей сложности игроки «Ойлерз» сегодня 11 раз оставались на льду в меньшинстве, в результате чего команда Криса Ноблоха установила антирекорд в истории финалов плей-офф НХЛ. Как сообщается в StatsCentre, ранее ни один участник финальных серий розыгрышей Кубка Стэнли не получал меньшинства больше 10 раз за один матч.

До сегодняшнего момента антирекордом лиги по этому показателю владели сразу три команды, среди которых находился и «Эдмонтон». В 1994 году в четвёртой игре финала 10 раз в меньшинстве играл «Нью-Йорк Рейнджерс», в 1999-м — в первой игре финала «Баффало Сэйбрз», а в 2006-м — во второй игре финала снова «Эдмонтон». Спустя 18 лет «нефтяники» единолично завладели антирекордом в этой номинации.

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