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10 июня июня главные новости спорта, футбол, баскетбол, теннис, НХЛ, футбольные трансферы

«Флорида» разгромила «Эдмонтон», Ти Джей Оши завершил карьеру. Главное к утру
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«Флорида» разгромила «Эдмонтон» в третьем матче серии финала Кубка Стэнли, 38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ, ЦСКА победил «Зенит» и выиграл финальную серию Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон» и выйти вперёд в серии.
  2. 38-летний форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ.
  3. ЦСКА разгромил «Зенит» в шестом матче и стал чемпионом Единой лиги.
  4. Бельгия упустила преимущество в три гола, но победила сборную Уэльса в отборе ЧМ-2026.
  5. Италия победила Молдавию и набрала первые очки в отборе на чемпионат мира — 2026.
  6. Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили драку «пять на пять» в матче финала плей-офф НХЛ.
  7. Алекса Аврамович заявил, что покидает ЦСКА и переходит в «Дубай».
  8. Футболисты сборной Польши обрадовались решению лишить Левандовского капитанской повязки.
  9. ЦСКА близок к трансферу Лечи Садулаева. «Краснодар» вышел из переговоров.
  10. В Лондоне прошло официальное открытие Арены имени Энди Маррея.
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