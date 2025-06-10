«Флорида» разгромила «Эдмонтон», Ти Джей Оши завершил карьеру. Главное к утру

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«Флорида» разгромила «Эдмонтон» в третьем матче серии финала Кубка Стэнли, 38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ, ЦСКА победил «Зенит» и выиграл финальную серию Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».