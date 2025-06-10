«Флорида» разгромила «Эдмонтон», Ти Джей Оши завершил карьеру. Главное к утру
«Флорида» разгромила «Эдмонтон» в третьем матче серии финала Кубка Стэнли, 38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ, ЦСКА победил «Зенит» и выиграл финальную серию Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон» и выйти вперёд в серии.
- 38-летний форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши объявил о завершении карьеры в НХЛ.
- ЦСКА разгромил «Зенит» в шестом матче и стал чемпионом Единой лиги.
- Бельгия упустила преимущество в три гола, но победила сборную Уэльса в отборе ЧМ-2026.
- Италия победила Молдавию и набрала первые очки в отборе на чемпионат мира — 2026.
- Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили драку «пять на пять» в матче финала плей-офф НХЛ.
- Алекса Аврамович заявил, что покидает ЦСКА и переходит в «Дубай».
- Футболисты сборной Польши обрадовались решению лишить Левандовского капитанской повязки.
- ЦСКА близок к трансферу Лечи Садулаева. «Краснодар» вышел из переговоров.
- В Лондоне прошло официальное открытие Арены имени Энди Маррея.
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