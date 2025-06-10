Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 10 июня 2025 года

10 июня в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 10 июня:

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:1.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги выглядит так:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» — 1-2.

Четвёртая игра финала состоится 13 июня. Отметим, что решающая седьмая игра финала Кубка Стэнли — 2025 пройдёт в ночь с 20 на 21 июня мск (при необходимости).