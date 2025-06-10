«Лучшая игра «Эдмонтона» в серии ещё впереди». Макдэвид — об 1-2 в финале с «Флоридой»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Не лучший наш матч. Лучшая игра «Эдмонтона» в серии ещё впереди. Мы сфокусируемся на способе одержать победу в четвёртой встрече», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона».

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1. Таким образом, благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 2-1.