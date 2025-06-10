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Форвард «Флориды» М. Ткачук высказался о жёсткой игре в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Флориды» М. Ткачук высказался о жёсткой игре в третьем матче серии с «Эдмонтоном»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о жёсткой игре в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (6:1, 2-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
10 июня 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 00:56     2:0 Вераге (Родригес, Шмидт) – 17:45 (pp)     2:1 Перри (Бушар, Экхольм) – 21:40 (pp)     3:1 Райнхарт (Вераге) – 23:00     4:1 Беннетт (Луостаринен) – 27:26     5:1 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 43:27 (pp)     6:1 Родригес (Миккола, Форслинг) – 56:10 (pp)    

«Мы говорили об этом в третьем периоде. Если нужно принять хит, сделайте это, нужно получить удар, тычок клюшкой — получайте. Что бы это ни было, мы должны были принять это. Мы сыграли действительно умно», — приводит слова Ткачука журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в третьем периоде хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.

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