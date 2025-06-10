Форвард «Флориды» М. Ткачук высказался о жёсткой игре в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о жёсткой игре в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (6:1, 2-1).

«Мы говорили об этом в третьем периоде. Если нужно принять хит, сделайте это, нужно получить удар, тычок клюшкой — получайте. Что бы это ни было, мы должны были принять это. Мы сыграли действительно умно», — приводит слова Ткачука журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в третьем периоде хоккеисты обеих команд занялись массовым и неоднократным выяснением отношений, в результате чего по итогам встречи «Флорида» и «Эдмонтон» общими усилиями набрали 140 минут штрафного времени.