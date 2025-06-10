У Бобровского второй результат в истории Кубка Стэнли по сейвам в первых трёх играх финала

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил третий матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 6:1.

В данной встрече российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский совершил 32 спасения. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский за первые три игры финальной серии записал на свой счёт 116 сейвов, что является повторением второго результата в истории Кубка Стэнли. В 1998 году столько же спасений совершил Олаф Колциг. Рекорд НХЛ принадлежит Туукке Раску — 120 сейвов в 2013 году.